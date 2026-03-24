Wirbel in Dornbach: "Sport-Club-Platz" oder "Stadion der Stadt Wien"?

Noch wird am neuen Sport-Club-Platz gar nicht Fußball gespielt und doch sorgt er schon für jede Menge Wirbel. Die Eröffnung verzögert sich, der Pachtvertrag ist noch nicht unterschrieben. Es waren und sind zähe Verhandlungen zwischen dem Verein und der Stadt Wien. Es scheint doch gewisse Spannungen zu geben zwischen den beiden Parteien. Auch ein Schriftzug über dem Haupteingang sorgt für Verwirrung. Aber der Reihe nach: Fakt und unbestritten ist, dass die Stadt Wien in Dornbach um rund 22 Millionen Euro ein neues Stadion hingestellt hat. Baubeginn war Oktober 2024. Vor einigen Wochen kündigte der Regionalligist und künftige Hauptpächter des Stadions das erste Spiel für 3. April an, aber jetzt heißt es doch „Bitte warten“. Das Eröffnungsspiel wurde um zwei Wochen nach hinten verlegt, soll jetzt am 17. April stattfinden. Offizielle Begründung der Stadt Wien: Der Rasen ist noch nicht optimal verwurzelt und braucht noch Schonung.

Ist der Urlaub von Stadtrat Hacker der Grund für die Verzögerung? Dem Sport-Club gehen dadurch potenzielle Einnahmen verloren. Vier Spiele sind betroffen, pro Partie hätte man mit einem Umsatz von bis zu 50.000 Euro rechnen können. Bei einigen Fans sorgte die Tatsache für Unmut, dass der zuständige Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf Urlaub geht. Dass diese Tatsache der Grund für die Verlegung sein soll, wurde von der Stadt Wien verneint.

Warum steht nicht wie geplant „Wiener Sport-Club“ über dem Haupteingang? Leuten, die zuletzt in der Alszeile spazieren waren, ist auch der Schriftzug über dem Haupteingang aufgefallen. Dort steht „Stadion der Stadt Wien“. Wer zahlt, der bestimmt. So weit, so gut. Aber: Warum steht in den offiziellen Modellen, die vor Baubeginn erstellt wurden, an selber Stelle „Wiener Sport-Club“ geschrieben? Der Verein sagt dazu nur: „Kein Kommentar.“ Von Seiten der Stadt Wien heißt es: „Die Stadt Wien hat mehr als 20 Millionen Euro in den Neubau des Stadions investiert. Daher folgt die Beschriftung der Anlage dem einheitlichen Erscheinungsbild aktueller städtischer Sportinfrastruktur, wie etwa der Sport Arena Wien oder den Sporthallen der Stadt Wien.“ Dass die Realität von den ursprünglichen Modellen etwas abweiche, sei ganz normal. Der offizielle Name des Stadions wird aber „Sport-Club-Platz“ sein. Und die Stadt Wien verspricht: „Das Vereinslogo des Wiener Sport-Club wird bis zur offiziellen Übernahme des Stadions am Haupteingang angebracht.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © WSC/Facebook Der WSC-Schriftzug im Hintergrund wurde wieder entfernt