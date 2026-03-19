Rasen nicht bespielbar: Sport-Club muss Stadioneröffnung verschieben

Eigentlich war alles angerichtet. Am Karfreitag (3. April) hätte es so weit sein sollen. Gegen Krems hätte der Wiener Sport-Club in der Regionalliga Ost sein erstes Heimspiel im neuen Stadion absolvieren sollen. Daraus wird aber nichts. Die Eröffnung muss verschoben werden. Grund: Der Rasen ist aktuell noch nicht bespielbar. Den nächsten Versuch gibt es am 17. April gegen Horn.

„Gerne hätten wir den Fans schon zu Ostern eine Rückkehr an die Alszeile ermöglicht. Wir haben alles versucht, den Termin einzuhalten. Ein finales Fach-Gutachten hat jedoch ergeben, dass das Geläuf erst Mitte April voll belastbar sein wird, um so zu gewährleisten, dass die Verwurzelung ausreichend gegeben sein wird. Unglücklicherweise war dadurch eine finale Freigabe des Rasens nicht möglich“, erklärt Sektionsleiter David Krapf-Günther. Hacker im Urlaub Im Büro von Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bedauert man zwar die Verlegung, verweist aber auf Experten, die in Sachen Rasen "im Hinblick auf eine optimale Verwurzelung noch eine entsprechende Schonfrist" empfehlen. Der anstehende Urlaub von Stadtrat Hacker habe nichts mit der Verlegung zu tun.

Bitter für den Sport-Club: Durch die zweiwöchige Verzögerung fällt der Verein gleich um vier Heimspiele im neuen Stadion um. Das Interesse war und ist groß, man hätte mit vielen Zuschauern rechnen können, das Stadion wahrscheinlich sogar ausverkaufen können (5.622 Zuschauer). Es gibt keine Einnahmen. Und noch schlimmer: Jetzt muss man sich wieder um Ausweichmöglichkeiten umschauen. Die kosten natürlich. 200.000 Euro Umsatz Pro Spiel verliert man einen Umsatz von bis zu 50.000 Euro, macht bei vier Partien 200.000 Euro. Dazu kommen die Kosten für die Ausweichplätze. Die Spiele am 3. und am 10. April kann man auf der WFV-Anlage in Hirschstetten spielen. Hier zahlt man keine Miete, hat aber auch keine Einnahmen (Gastro, etc.). Für die anderen beiden Partien gegen Retz und Parndorf will man in den nächsten Tagen eine Lösung finden. Im Optimalfall kann man die zwei Spiele nach hinten verlegen und im neuen Stadion spielen. Wenn nicht, muss man sich wo einmieten.