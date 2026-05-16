Frauen-Team von Rapid: Zuschauerrekord bei der Aufstiegsparty

Rapid hat die große Bühne geboten, seine Anhänger gerufen – und die Fans sind auch gekommen: 4.803 Zuschauer feierten mit dem Frauen-Team im Allianz Stadion ein 6:2 (2:1) gegen Wacker und den Aufstieg in die Bundesliga. Das ist ein Rekordwert für Ligaspiele. Der Durchmarsch gelingt, weil die steirischen Wildcats zwar Meister in der 2. Liga vor Rapid werden, aber keine Lizenz für oben haben.

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Britische Verhältnisse, schöne Tore Bei auffallend positiver Stimmung starteten die Rapidlerinnen nervös, wurden bei britischen Verhältnissen aber immer stärker.

Am meisten bejubelt wurde ein Freistoß ins Kreuzeck von Viktoria Bittendorfer (zum 2:1) und eine wunderbare Kombination, die Vanessa Rauter zum 3:1 ins Netz schob (53.). Die stärkste Spielerin am Feld war die athletische Flügelstürmerin Lisa Rammel.

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Hofmann blickt nach vorne „Alle Spielerinnen dürfen bleiben“, kündigt Geschäftsführer Steffen Hofmann an, der als Verantwortlicher für die Frauen auch Rapid II und den Nachwuchs im Blick hat: „Wir spielen, so wie wir ausbilden: Mit flachen Kombinationen zielstrebig nach vorne.“

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Auf teure Transfers wird bewusst verzichtet: „Wir wollen oben nichts mit dem Abstieg zu tun haben und weiter in Ruhe wachsen. Aber natürlich soll dann in ein paar Jahren ein Titel folgen.“