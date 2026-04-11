Der Aufstieg der Rapid-Frauen ist fix, nächstes Ziel: Fan-Rekord
Fünf Runden vor Saisonende ist die Entscheidung im Rennen um den Aufstieg gefallen, obwohl sich der Titelkampf in der 2. Bundesliga der Frauen eng gestaltet. Die Wildcats aus Krottendorf führen mit einem Punkt Vorsprung vor Aufsteiger Rapid.
Dennoch wird es am 16. Mai bei der abschließenden Partie von Rapid gegen Wacker Innsbruck (11 Uhr) fix eine große Aufstiegsparty geben im Allianz Stadion, vielleicht sogar mit Zuschauerrekord.
Der Grund liegt im für die Frauen erstmals absolvierten Lizenzierungsverfahren.
Kein Protest der Wildcats angekündigt
Der Klub aus der Steiermark darf nicht aufsteigen. „Es wurde von unserer Seite sicher nicht alles richtig gemacht. Es ist auch für uns ein Lernprozess“, sagt Vorstand Robert Kager.
Da die Lizenz in erster Instanz gleich in fünf Sparten verweigert wurde, werden es die Wildcats (erst) in der kommenden Saison wieder mit einem Antrag versuchen.
Der Titel soll folgen
Geschäftsführer Steffen Hofmann, der für die Rapid-Frauen zuständig ist, freut sich über den Durchmarsch, will aber auch Leistung sehen: „Unser Ziel bleibt klar: Alle fünf Spiele gewinnen und am Ende gegen Wacker auch den Titel in der 2. Liga feiern.“
Für das zweite Pflichtspiel der Frauen im Allianz Stadion wurde ein weiteres anspruchsvolles Ziel ausgegeben: Der Zuschauer-Rekord.
Die Rapid-Bestmarke liegt bei 7.278 Fans im Test gegen Nürnberg 2024.
Geöffnet wird die Allianz Tribüne und eine Ebene im VIP-Klub. Ungewohnt günstige Tickets (Vollpreis 10 Euro) sind bereits erhältlich.
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