Der Aufstieg der Rapid-Frauen ist fix, nächstes Ziel: Fan-Rekord

Fünf Runden vor Saisonende ist die Entscheidung im Rennen um den Aufstieg gefallen, obwohl sich der Titelkampf in der 2. Bundesliga der Frauen eng gestaltet. Die Wildcats aus Krottendorf führen mit einem Punkt Vorsprung vor Aufsteiger Rapid. Dennoch wird es am 16. Mai bei der abschließenden Partie von Rapid gegen Wacker Innsbruck (11 Uhr) fix eine große Aufstiegsparty geben im Allianz Stadion, vielleicht sogar mit Zuschauerrekord.

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Der Grund liegt im für die Frauen erstmals absolvierten Lizenzierungsverfahren.

Kein Protest der Wildcats angekündigt Der Klub aus der Steiermark darf nicht aufsteigen. „Es wurde von unserer Seite sicher nicht alles richtig gemacht. Es ist auch für uns ein Lernprozess“, sagt Vorstand Robert Kager. Da die Lizenz in erster Instanz gleich in fünf Sparten verweigert wurde, werden es die Wildcats (erst) in der kommenden Saison wieder mit einem Antrag versuchen.

Der Titel soll folgen Geschäftsführer Steffen Hofmann, der für die Rapid-Frauen zuständig ist, freut sich über den Durchmarsch, will aber auch Leistung sehen: „Unser Ziel bleibt klar: Alle fünf Spiele gewinnen und am Ende gegen Wacker auch den Titel in der 2. Liga feiern.“

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