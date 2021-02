Europacup: Österreichs negative Bilanz mit positivem Effekt

Im Sommer beginnt ein neues Europacup-Zeitalter. Erstmals seit 1999 – damals wurde der Cup der Cupsieger eingestellt – wird es mit der Europa Conference League wieder einen dritten Bewerb geben. Insgesamt werden dann 96 Vereine – je 32 in der Champions League, der Europa League und der Europa Conference League – an einer Gruppenphase teilnehmen. Die Bundesliga hat zwei Gruppenplätze fix. Der Meister ist entweder in der Champions oder der Europa League dabei, der Cupsieger in der Europa League oder in der neuen Conference League.