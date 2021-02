Salzburg nach dem Europa-League-Aus: "Es ist wirklich bitter"

Sein Trainer bewertete das Ausscheiden zwiespältig. „Wir waren gut gegen einen so erfahrenen Gegner. Es ist schade, dass wir dieses Spiel verloren haben. Wenn wir in beiden Spielen so gespielt hätten, dann wäre die Chance auf den Aufstieg viel größer gewesen. Es ist eine große Enttäuschung für mich persönlich und für uns als Verein und Mannschaft“, erklärte Jesse Marsch. Der US-Amerikaner schaut bereits in die Zukunft: „Wir müssen dieses Spiel mitnehmen und lernen.“