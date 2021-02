1:2 in Villarreal: Salzburg scheitert in der Europa League

Anders als im Hinspiel, als er mit der Umstellung auf eine Raute im Mittelfeld ziemlich eingefahren war, verzichtete Salzburg-Trainer Marsch in Villarreal auf Experimente. Der US-Amerikaner bot im 4-2-2-2 exakt jene Startelf auf, die am Sonntag in der Bundesliga gegen Rapid (4:2) geglänzt hatte.

Ähnlich aggressiv und offensiv starteten die Salzburger auch die angepeilte Aufholjagd. Die Spanier wirkten – ganz anders als im ersten Duell – überrascht vom Angriffspressing. In der Red-Bull-Arena hatte Villarreal immer kühlen Kopf bewahrt.