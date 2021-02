Europa-League-Aus für Hoffenheim, Arsenal mit Mühe ins Achtelfinale

Für 1899 Hoffenheim ist die Europa-League-Saison nach dem Sechzehntelfinale zu Ende. Der deutsche Bundesligist verlor am Donnerstagabend in Sinsheim gegen den norwegischen Klub Molde mit 0:2 und zog damit nach dem 3:3-Krimi im Hinspiel in Villarreal den Kürzeren. Molde war in der Gruppenphase ein Gegner von Rapid, hatte da zu Hause mit 1:0 gewonnen und in Wien 2:2 gespielt. Matchwinner war Eirik Ulland Andersen mit einem Doppelpack (20., 95.).