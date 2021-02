EL-Aus von Salzburg und WAC: Was das für die Fünfjahreswertung bedeutet

Nach dem Out von Red Bull Salzburg und dem WAC in der Fußball-Europa-League läuft die internationale Klubsaison ab sofort ohne österreichische Beteiligung weiter. Die heimische Bundesliga liegt in der UEFA-Fünfjahreswertung derzeit auf Platz zehn, sollte dieser Rang bis zum Ende der Spielzeit gehalten werden, wäre der Meister 2022 fix in der Champions League. Die Chancen dafür stehen gut, allerdings droht noch - eher theoretische - Gefahr von Schottland und der Ukraine.