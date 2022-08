Europacup-Duell gegen Kiew: Sturm Graz braucht "perfekten Abend"

Schwere Aufgabe

Ilzer: "Wir müssen ein paar Prozent mehr geben, um in jene Zonen zu gelangen, wo wir Kiew weh tun können." Schwerer kann eine Aufgabe kaum sein.

Zumal der Gegner aus der Ukraine "in Ballbesitz eine Topmannschaft ist, und jeder einzelne Spieler am Ball höchste Qualität und hohe Lösungskompetenz hat." Doch wehe, wenn man vor 12.000 Fans gar in Führung geht, dann könnte der eine oder andere junge Spieler Kiews Nerven zeigen. Genau in solch eine Situation möchte Sturm den Gegner bringen. Ilzer muss unverändert auf Jantscher, der am Wochenende wieder einsatzbereit sein könnte, und Kiteishvili verzichten.