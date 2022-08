Bundesliga live: So steht es bei Ried gegen Sturm, WAC gegen LASK

Die Linzer sind in Wolfsberg zu Gast, während die Steirer in Ried gefordert werden. Die vergangene Woche glich bei Sturm einer Achterbahnfahrt. Nach dem fulminanten Sieg gegen Serienmeister Salzburg gab es in der Champions-League-Qualifikation im Hinspiel gegen Dynamo Kiew einen kleinen Dämpfer (0:1). Wie reagiert die Mannschaft von Christian Ilzer im Innviertel darauf?