Austria: Ein Fischer angelt nach drei Punkten

Die Hochrechnung für die kommenden zwei Liga-Spiele gegen Altach und gegen die WSG Tirol ist leicht: Die Austria will sechs Punkte holen und damit in der Tabelle endlich „positiv“ werden. Aktuell hält man bei minus zwei Zählern. „Natürlich wollen wir jetzt voll punkten, wobei die Welt auch nicht untergeht, sollte das nicht gelingen“, so Fischer. Doch in Hinblick auf den ersten Europacup-Auftritt am 18. August daheim in der Generali Arena, aller Voraussicht nach gegen Fenerbahce Istanbul, wäre eins Moralinjektion nicht die übelste Vorbereitung.