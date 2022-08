Austria-Trainer Schmid über Fenerbahce: "Wir wären Außenseiter"

Fenerbahce agierte in einem 4-4-2-System mit einer Raute im Mittelfeld. Schmid: „Natürlich wären wir in diesem Duell Außenseiter. Fenerbahce hat wirklich gute Fußballer in ihren Reihen.“

Aus einer Zeit als Scout beim FC Köln kennt Schmid noch viele Kollegen in Deutschland und der Türkei, mit denen er sich auch schon ausgetauscht hat. Beeindruckt zeigten sich Austrias „Spione“ von der Stimmung im Fenerbahce-Stadion. Schmid: „Das wäre schon ein Erlebnis.“