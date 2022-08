Fenerbahce nähert sich der Austria an, Premiere für Foda

Quer über den Kontinent verteilt wurden Europacup-Partien ausgetragen. Ganz genau hingesehen hat die Austria in Istanbul: Fenerbahce empfing in der dritten Quali-Runde zur Europa League Slovacko aus Tschechien und wurde zum wahrscheinlichen Gegner der Wiener im Play-off. Die Hausherren wurden ihrer Favoritenrolle voll gerecht und siegten mit 3:0. Nach dem Tor zum 2:0 knapp vor der Pause verlor Slovacko knapp nach Wiederbeginn Hofmann mit Gelb-Rot – damit war nur noch Schadensbegrenzung möglich. Lincoln traf in Minute 81 zum Endstand.