CL-Quali: Sturm verliert 0:1 gegen Kiew, hat aber weiter gute Chancen

Recht außergewöhnlich waren die Umstände, mit denen Sturm in der 3. Qualifikationsrunde umgehen kommen musste. Die Grazer mussten die Reise nach Lodz antreten, wo der ukrainische Topklub Dynamo Kiew seine Heimspiele austrägt. Lange sah es gut aus für die Ilzer-Elf, am Ende gab es eine 0:1-Niederlage.

Es war die breite Brust, auf die man im Grazer Lager setzte. Erworben am Samstag durch eine famose Leistung beim 2:1-Erfolg über Serienmeister Salzburg. Und mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen trat man auch in Lodz auf. Höjlund hatte gleich zu Beginn Chancen, einmal verfehlte der erst 19-jährige Däne aus aussichtsreicher Position nur knapp das Tor, zuvor war er an Ukraines Teamtormann Buschtschan gescheitert.