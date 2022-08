Enttäuschung in Baku: Rapid trifft erst spät und muss zittern

Späte Druckphase

Nach 80 Minuten und einem feinen Kühn-Schuss rettete Brkic die Null. Kühn scheiterte ganz knapp (91.), Greil am guten Goalie (93.). Mit dem letzten Angriff fiel das nun hochverdiente 2:1: Burgstaller traf nach Kriwak-Kopfball genau ins Eck (95.).

In Wien schaute Yusuf Demir zu, der am Sonntag gegen Lustenau sein Comeback geben will. Gerüchte von einem Wechsel nach L. A. waren nur Gerüchte.