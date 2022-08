Verwunderung über Demir-Gerücht: "Transfer wird nicht stattfinden"

Schüchtern nach Hollywood?

Der 19-Jährige hat nach dem knapp gescheiterten 10-Millionen-Transfer zum FC Barcelona allerdings betont, dass er in Wien und in Ruhe wieder in Form kommen will. Da würde ein Wechsel des schüchternen Teenagers nach Hollywood überraschen.

Ebenfalls nicht ins Bild passt der Aufenthaltsort von Demir: Der Linksfuß trainiert nach seinen Adduktorenproblemen in Wien. In der MLS endet die Transferzeit allerdings bereits heute – würde Los Angeles wirklich ohne Medizincheck in den USA mehrere Millionen für einen zuletzt verletzten Spieler ausgeben?

Dementsprechend überrascht reagiert auch das Umfeld von Yusuf Demir. Auf KURIER-Anfrage heißt es: "Es gab loses Interesse aus L. A., aber dieser Transfer wird nicht stattfinden."