Nach Austria-Enttäuschung: "Dieses Spiel war nicht zu verlieren"

Eine Busfahrt von Altach nach Wien ist so oder so ein langatmiges Unternehmen. Nach einem 2:3 vergeht sie freilich noch langsamer, die Austrianer kamen um 3 Uhr in der Früh am Verteilerkreis von Favoriten an. Die Enttäuschung stand allen ins Gesicht geschrieben. "Zu Recht", wie Trainer Manfred Schmid anmerkt. "Dieses Spiel war genau genommen nicht zu verlieren." Nicht nach einer 2:0-Führung nach einer bis dahin souveränen Leistung. "Wir hätten das Spiel nie aus der Hand geben dürfen."