Europacup: Der letzte Schritt in den Geldregen

Es klingt wie Musik in ihren Ohren: Am Dienstag bekommen die Austrianer im Play-off-Rückspiel gegen Dinamo nach dem 2:0-Sieg in Zagreb erstmals in der Generali-Arena die Champions-League-Hymne zu hören. „Es ist ein besonderer Moment für uns. Dafür haben wir jahrelang hart gearbeitet“, sagt sogar Manager Markus Kraetschmer ganz sentimental. Auch die Spieler zeigten sich in Zagreb beeindruckt, als sie aufs Feld marschierten.

Champions League. Das ist gleichbedeutend mit Ruhm, Ehre, großer Bühne und Geldregen. „Wir haben es in Zagreb miterlebt. Die Champions League steht mindestens eine Stufe über der Europa League.“

Auch finanziell. Die Prämien in der Eliteliga (siehe unten) sind mittlerweile so hoch, dass die Austria in dieser Europacup-Saison das Budget für ein Jahr einspielen könnte: Zum Antrittsgeld kommen Zuschauereinnahmen, ein Merchandising-Plus, TV-Gelder und (womöglich) Punkteprämien.