"Zauberer" Tomi Horvat soll Sturms Standardfragen beantworten

Nein, Sturm Graz hat nicht nur einen Otar Kiteishvili, der den Unterschied macht. Längst ist auch der Slowene Tomi Horvat zu einem Regisseur geworden, der Spiele entscheiden kann. Während der mittlerweile 26-Jährige unter Trainer Christian Ilzer die Anpfiffe zumeist von der Bank mitbekam, blüht Horvat unter Jürgen Säumel so richtig auf. Heute sind im dritten Ligaspiel der Europa League bei Celtic Glasgow (21 Uhr/live Canal+) wieder seine Fähigkeiten gefragt.

„Er ist schon lange Kaderspieler bei uns und hat einen enormen Zug zum Tor“, sagt Säumel über seinen „Zauberer“, der seit 2022 bei Sturm ist. „Er hat einen starken linken Fuß und ist vor allem bei Standards überragend.“ Besonders beeindruckend war sein Assist beim 2:1-Sieg gegen die Glasgow Rangers, als er seinen kongenialen Partner Kiteishvili ideal bediente. „Tomi hat sehr viel Qualität mit seinem linken Fuß und trifft die Zielzone sehr verlässlich“, sagte Sturms ehemaliger Co-Trainer Michael Madl nach dem zweiten Meistertitel im Mai.