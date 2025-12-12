Wie ÖFB-Star Arnautovic bei Sturm gegen Roter Stern schlichtete

Vielleicht hat Marko Arnautovic die wenigen Pfiffe nicht gehört, als man bei der Aufstellung seinen Namen erwähnte ("Das war ein sehr faires Publikum"), als Feind von Sturm Graz wird er nach dem 1:0-Sieg von Roter Stern Belgrad Graz sicher nicht verlassen. Auch bei seinem ersten Bewerbsauftritt auf Klubebene in Österreich seit 2006 bewies der ÖFB-Rekordtorschütze (47 Treffer), warum er so beliebt ist.

Auf dem Platz gab er freilich alles, so gut es ging. Schon nach wenigen Minuten wurde seine Verletzung an den Adduktoren wieder akut, der 36-Jährige hielt bis zur Pause durch. "Es war nicht zu 100 Prozent geheilt, es ist wieder ein bisschen aufgegangen. Ich habe es riskiert, vielleicht war es ein Fehler, zu spielen, aber wir haben das Spiel gewonnen, daher bin ich sehr glücklich", sagt der Wiener mit serbischen Wurzeln nach dem Match.

Das für ihn viel bot. Ein Foul an ihn (Malic traf ihm mit dem Bein am Kopf) steckte er weg wie die Schmerzen. Und natürlich ging es auch rassig zur Sache, nach einem Foul an Mitchell sah er die gelbe Karte. „Immer, wenn ich zurück nach Österreich komme, wird es emotional. Es hat sich gut angefühlt, es war ein bisschen hitzig, das gehört dazu." Die kleinen Geplänkel mit einigen Fans gehören dazu.

Freude beim Balljungen

Aber besonders beeindruckt hat Arnautovic, der seit Sommer in Belgrad spielt, als Schlichter. Als die Polizei einen serbischen Fan, der im Stadion über den Zaun gesprungen war, verhaften wollte, spielte Arnautovic den Vermittler. Nach dem Spiel gab er österreichischen wie serbischen Fans (die größtenteils überaus diszipliniert auftraten) Autogramme, einem Ballbuben schenkte er sein Leiberl.