Europacup: Daniliuc traf, Glasner siegte, Veratschnig sah Gelb-Rot

Der österreichische Verteidiger Flavius Daniliuc hat im Stile eines Torjägers seinen ersten Treffer im Fußball-Europacup erzielt, für seinen Klub FC Basel reichte es aber nicht zu einem Erfolg.

Die Schweizer mussten sich am Donnerstag in der Europa League zu Hause dem englischen Topklub Aston Villa 1:2 (1:1) geschlagen geben. Daniliuc verlängerte in der 34. Minute einen Freistoß von Xherdan Shaqiri artistisch zum 1:1.