Letztes Heimspiel des Jahres: So startet Rapid gegen Nikosia

Am Freitag jährt sich das Rapid-Spiel in Nikosia. Bei Omonia gab es 2024 eine 1:3-Niederlage, es war der erste vergebene Matchball auf die Top-8 der Conference League. In der Woche darauf folgte das emotionale 3:0 gegen Kopenhagen und die Hütteldorfer überwinterten sogar auf Rang vier der Ligaphase. 2025 ist bekanntlich ganz anders verlaufen.

Das Heimspiel gegen Omonia ist die letzte Partie des Jahres in Hütteldorf, und Rapid hat de facto keine Chance mehr auf das Play-off der Top-24. Zu Spielbeginn um 21 Uhr sind die Rapidler sogar das punktelose Schlusslicht in der Conference League, während die Zyprer mit fünf Zählern noch alle Chancen haben.

