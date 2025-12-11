Fußball

Letztes Heimspiel des Jahres: So startet Rapid gegen Nikosia

Rapid-Interimstrainer Kulovits
In der Conference League versucht Rapid, beim Wiedersehen mit Nikosia einen Schritt aus der Krise schaffen. Ab 21 Uhr wollen 2.300 Omonia-Fans die Stimmhoheit.
Von Alexander Huber
11.12.25, 20:05
Am Freitag jährt sich das Rapid-Spiel in Nikosia. Bei Omonia gab es 2024 eine 1:3-Niederlage, es war der erste vergebene Matchball auf die Top-8 der Conference League.

In der Woche darauf folgte das emotionale 3:0 gegen Kopenhagen und die Hütteldorfer überwinterten sogar auf Rang vier der Ligaphase.

2025 ist bekanntlich ganz anders verlaufen.

Bei der Rückkehr von Hedl: Wartet auf Rapid ein "Auswärtsmatch"?

Das Heimspiel gegen Omonia ist die letzte Partie des Jahres in Hütteldorf, und Rapid hat de facto keine Chance mehr auf das Play-off der Top-24.

Zu Spielbeginn um 21 Uhr sind die Rapidler sogar das punktelose Schlusslicht in der Conference League, während die Zyprer mit fünf Zählern noch alle Chancen haben.

Das Rapid-Stadion in Hütteldorf.

Für die Grün-Weißen geht es gegen ihre Farbkollegen um einen Schritt aus der Krise. Interimstrainer Kulovits hofft, dass nicht nur die 2.300 Omonia-Fans im vollen Gästeblock ihre Mannschaft anfeuern werden.

Auf Rapid warten danach noch zwei Partien: am Sonntag steigt das letzte Ligaspiel in Linz gegen Blau-Weiß, in einer Woche geht es nach Mostar zum Abschluss der Conference League.

Hier sehen Sie, wie es in der fünften Partie der Ligaphase steht:

