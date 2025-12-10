Bei der Rückkehr von Hedl: Wartet auf Rapid ein "Auswärtsmatch"?

Alles wäre angerichtet für einen packenden Europacup-Donnerstag in Hütteldorf: Über 22.000 Tickets sind weg, 2.300 Omonia-Fans werden für die Grünen aus Nikosia im vollen Gäste-Block Stimmung machen. Dennoch wird das Stadion morgen ab 21 Uhr bei Weitem nicht voll sein.

Wie viele Tausend Rapidler das letzte Heimspiel in der Conference League nach dem Kauf eines Dreierabos auslassen, ist offen. Ebenso fraglich scheint, ob sich der Block West von den hoch motivierten Zyprern aus dem Stadion singen lassen will. Oder ob – wie ab der 60. Minute beim 1:2 gegen Ried – gar beide Fan-Blöcke für Stimmung gegen die Hausherren sorgen werden?

Kulovits: "Taten sprechen lassen" Interimstrainer Stefan Kulovits – der so wie die anderen „Legenden“ in die Fan-Kritik geraten ist – betont ausdrücklich, dass er keinen Appell an die organisierte Fanszene richten will: „Es wurde genug geredet. Jetzt liegt es an uns, Taten auf dem Feld sprechen zu lassen.“

Aber hilfreich wäre es schon, wenn das extrem verunsicherte Team Rückenwind von den Rängen vernehmen würde. „Wir dürfen uns nicht zu viel mit der negativen Vergangenheit beschäftigen, das ist ein Energie-Räuber. Aber natürlich wäre es schön, wenn uns die Fans 90 Minuten lang unterstützen.“ Zu sehen bekommt das Publikum einen Tormanntausch. Niki Hedl soll zeigen, ob er nach neun Spielen auf der Bank wieder wie vor dem Formeinbruch im Herbst performen kann.

Talent gegen Topspieler Bei den Vorderleuten wird in der Krise der Faktor Mentalität hochgehalten – mit Seidl, Kara und Grgic ist zu rechnen.

In der Außenverteidigung „haben wir nicht mehr viele Optionen“, weiß Kulovits: Nach Bolla und Horn fehlt auch Auer (Gehirnerschütterung). Deswegen starten Demir und Gröller, 20. Der gelernte Innenverteidiger muss es rechts hinten mit Omonias Top-Spieler aufnehmen: Semedo, der 2024 beim 3:1 gegen Rapid traf, hält als linker Flügel diese Saison bei 20 Scorerpunkten.