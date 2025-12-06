Rapid-Trainersuche: Welche Kandidaten sich Chancen ausrechnen dürfen

Zum Auftakt der 16. Runde soll Rapid gegen Ried einen Schritt aus der Krise machen, das ist der Plan von Interimscoach Stefan Kulovits. Im Hintergrund läuft die Trainersuche, 30 Kandidaten wurden Markus Katzer angeboten. Dazu kontaktiert der Sportchef interessante Coaches, ohne aber Millionengehälter bieten zu können.

Katzer weiß, dass er liefern muss – bis spätestens Jahresende. Wer zählt zum Kandidatenkreis von Rapid? Ein KURIER-Überblick:

Philipp Semlic hat sich über viele Jahre hochgearbeitet und in den Fokus von Rapid gecoacht. Der frühere Nachwuchscoach von Sturm überraschte in der 2. Liga ab Anfang 2020 bei Lafnitz dreieinhalb Jahre lang mit mutigem Kombinationsfußball. Das riesige Silberberger-Erbe bei der WSG war nicht zu groß. In der zweiten Saison mit dem Billig-Kader ist das Positionsspiel so ausgefeilt, dass der vermeintliche Abstiegskandidat öfters die Gegner laufen lässt.

Nicht erfolgreich, „aber als sehr lehrreich“, beurteilte der 42-Jährige seine elf Spiele Anfang 2024 mit dem SKN: Als Kooperationspartner Wolfsburg plötzlich ausstieg, trat Semlic in St. Pölten zurück. Schwer abzuschätzen bleibt, ob sich der Steirer seine Ruhe im extrem schwierigen Hütteldorfer Umfeld lange beibehalten könnte. Da der Vertrag von Semlic bei der WSG mit Saisonende ausläuft, wäre die Ablöse jedenfalls stemmbar.

Ronald Brunmayr ist der extrem erfolgreiche Mann an der Seite von Oliver Glasner. Der Oberösterreicher folgte 2021 seinem früheren Rieder Mitspieler nach Frankfurt, gewann den Europacup und setzte in London den Erfolgslauf fort: Mit Crystal Palace wurde erstmals der FA-Cup gewonnen. Als Chefcoach hat der 50-Jährige nur eine Saison vorzuweisen, aber auch diese war stark: Blau-Weiß wurde 2020/’21 Meister, wollte damals aber noch nicht aus der 2. Liga aufsteigen (Klagenfurt profitierte). Brunmayr war bereits mit Robert Klauß in der Endauswahl, ehe vor zwei Jahren die Wahl bei Rapid auf den Deutschen fiel. Seither ist Brunmayrs Marktwert gestiegen. Eine Chance für Rapid ist aber vorhanden.

Ein Deutscher wird höchstwahrscheinlich auf der Shortlist landen. "Gehälter wie in der deutschen Bundesliga" schließt Katzer aus. Dennoch gibt es Trainer mit ordentlichem Lebenslauf, die Rapid als Chance und Wien als Wohnort schätzen.

Mr. X ist eine Option, weil Katzer gerne für Rapid Ungewöhnliches andenkt. Die vergangenen 20 Cheftrainer waren durchwegs aus Österreich oder Deutschland. Diesmal ist nicht ausgeschlossen, dass am Ende ein Coach mit unerwarteter Nationalität, der aber Deutsch kann, präsentiert wird.

