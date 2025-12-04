Mit Katzer und Kulovits, aber "kein perfekter Mensch" für Rapid

Es ist die längste bestehende Serie im österreichischen Profifußball: Rapid hat gegen Ried noch nie ein Bundesliga-Heimspiel verloren. Egal, ob im Hanappi-Stadion, im Happel-Stadion, oder im Allianz Stadion – 43-mal sind die Innviertler ohne Sieg abgereist. So wie sich Rapid zuletzt präsentierte, könnte es am Samstag zur historischen Premiere kommen. Zumal der Aufsteiger eine starke Saison spielt, bei Standards (speziell Einwürfen) das gefährlichste Team stellt und beim 0:2 gegen Rapid Ende Oktober nur an der eigenen Chancenverwertung gescheitert ist. Vier angeschlagene Stammspieler Außerdem sind bei Rapid die Stammspieler Wurmbrand, Kara, Bolla und Horn angeschlagen, also fraglich.

„Noch alles möglich“ Interimscoach Stefan Kulovits stemmt sich gegen das Tief, das sportlich wie emotional über Hütteldorf hängt.

„Auch, wenn man glauben könnte, dass morgen die Welt untergeht: Wir haben eine tolle Ausgangslage. Wir müssen diese Chance nutzen.“

Sportchef Markus Katzer assistiert mit Blick auf die ebenfalls schwächelnde Konkurrenz: „Es ist in dieser Saison tatsächlich noch alles möglich.“ Beste Laufleistung beim 0:3 Kulovits betont, dass beim 0:3 gegen den LASK zumindest „der Einsatz als Basis“ gepasst hat: „Von 109 als Team ist es auf 117 km raufgegangen. Das war die beste Laufleistung der Saison.“

Jetzt soll es durch veränderte Trainingsinhalte auch spielerisch bergauf gehen. Beim fehlenden Mannschaftsgeist wurde durch Teambuilding-Maßnahmen wie einem Bowling-Abend und dem Besuch von Escape-Rooms („gemeinsam Lösungen finden, hängt auch mit dem Übernehmen von Verantwortung zusammen“) angesetzt. Kulovits hat die Hoffnung, durch eine Siegesserie zum Chefcoach aufzusteigen: „Jetzt muss ich eben liefern.“

Geleitet wird die Trainersuche von Katzer, der im Sommer Wunschkandidat Peter Stöger durchgesetzt hatte und ebenfalls „liefern muss“.

Erkenntnis bei Trainersuche Der Sportchef erläutert seine im Rückblick falsche Einschätzung: „Rapid ist sehr speziell. Mit Peter, seiner Erfahrung und dem dazugehörigen Trainerteam wollten wir das gesamte Spektrum des nötigen Profils pragmatisch abdecken“. Jetzt schränkt Katzer ein: „Wir werden nicht den perfekten Menschen finden. Keiner deckt alles ab.“ Gesucht wird „ein moderner Trainer, wichtig ist dabei auch die Kommunikation.“ Kandidaten werden aus dem In- wie Ausland kommen. Finanziell gibt es einen Rahmen: „Mit einem Gehalt wie in der Deutschen Bundesliga wird es bei uns nicht gehen.“ Katzer weiß, dass diese Entscheidung sitzen muss: „Der Trainer ist die wohl wichtigste Personalie im Verein. Wir führen viele Gespräche.“ Vielleicht vor Weihnachten, auf jeden Fall noch vor dem Trainingsstart im Jänner 2026 soll der Neue präsentiert werden.

Katzer bleibt länger Mittlerweile kann davon ausgegangen werden, dass auch Katzer 2026 noch da sein wird. Red Bull lockt den Wiener. Wie vom KURIER berichtet hat es Katzer in die Endauswahl für den neuen Sportchef von Salzburg geschafft. Einem Bekenntnis für das Jahr 2026 in Hütteldorf war der 45-Jährige vergangene Woche während der Polen-Reise auch auf Nachfrage noch ausgewichen.