Der neue Sportvorstand der Austria ist im Anflug

Am Verteilerkreis in Wien Favoriten geht es – wie immer – rund. Sportlich gesehen ist die Austria mit nur drei Punkten Rückstand auf die Spitze als Fünfter voll dabei, bevor es am Sonntag zum WAC geht. Die Leistung zuletzt beim 0:0 gegen die WSG Tirol war jedoch keine Offenbarung. Hinter den Kulissen brodelt es wie eh und je. Das heißeste Thema aktuell ist die Bestellung eines neuen Sportvorstandes. Und da könnte schon demnächst Bewegung rein kommen.

Erster Vorschlag Zur Erinnerung: Seit sich Jürgen Werner als Sportvorstand zurückgezogen hat, ist die Austria im sportlichen Bereich führungslos. Finanzchef Harald Zagiczek ist der einzige Vorstand, der übrig geblieben ist. Vor wenigen Wochen hat er Michael Wagner ins Boot geholt, er ersetzt Manuel Ortlechner als Sportdirektor.

Ganz weg ist Jürgen Werner aber nicht von der Austria, mit seiner Investorengruppe WTF ist er nach wie vor an Bord. Und er darf auch den nächsten Sportvorstand bestimmen. Seinen ersten Vorschlag kann die Austria ablehnen – wenn gewisse Kriterien nicht erfüllt werden. Den zweiten Vorschlag muss der Verein annehmen. Der erste Vorschlag soll in diesen Tagen bei der Austria eintreffen. Die Verantwortlichen der Veilchen müssen dann entscheiden, ob sie annehmen oder ablehnen.