Drama bei der Austria: Wieder ein Topspieler schwer verletzt

Manprit Sarkaria wurde vom Platz gefahren
Manprit Sarkaria zog sich einen Kreuzbandriss zu und fällt für den Rest der Saison aus.
01.12.25, 10:54
Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Manprit Sarkaria zog sich beim Heimspiel der Wiener Austria gegen die WSG Tirol einen Kreuzbandriss zu, auch das Seitenband und der Meniskus sind leicht betroffen. Das ergab ein MRT in der Privatklinik Döbling.

Der 29-Jährige wird zeitnah operiert und fällt für den Rest der Saison aus. Für die Austria ist es die zweite schwere Verletzung binnen weniger Tage, nachdem sich Noah Botić letzte Woche im Training einen Knöchelbruch zugezogen hatte und ebenfalls lange ausfallen wird.

