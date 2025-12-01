Bei der Austria brodelt es: Zwei Alphamänner im Machtkampf

Auch wenn das 0:0 gegen die WSG wieder ein kleiner Rückschlag war: Man könnte meinen, bei der Austria wäre wieder Ruhe eingekehrt nach dem Wechsel des Sportdirektors von Manuel Ortlechner zu Michael Wagner. Jürgen Werner hatte seinen Rücktritt als Sportvorstand im September vollzogen, weshalb die Hoffnung bestand, dass der Machtkampf in Violett endgültig im Abseits stehen würde. Weit gefehlt. Nach der Generalversammlung, bei der Kurt Gollowitzer als Präsident bestätigt wurde, geht es bei der Austria mehr denn je rund. Dabei hatte man beim Stadionkredit einen Schulden-Cut erreicht und das Stadion an die Stadt Wien verkaufen können. Doch dieser Deal hat offensichtlich noch ein Nachspiel.

Vor mehr als einem Jahr verhandelte die Austria-Spitze mit Lörinc Meszaros, einem milliardenschweren Freund des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Der KURIER berichtete damals, dass es mindestens drei Treffen gegeben hatte. Einmal verhandelte AG-Vorstand Harald Zagiczek im August 2025, im September wiederum Sportvorstand Jürgen Werner, dann wiederum beide gemeinsam. Schwarzgeld? Die Ungarn zeigten Interesse an der Austria und deren Stadion. Somit handelte es sich mehr als nur um ein Ablenkungsmanöver, die Stadt Wien sah sich unter Zugzwang und kaufte letztlich die Generali Arena, um den violetten Schuldenberg damit deutlich abzutragen. Laut Kronenzeitung hat Zagiczek bei diesen Treffen einem Mittelsmann eine Vermittlungsgebühr von 10.000 Euro zukommen lassen. Der AG-Vorstand dementiert dies und weist den Vorwurf einer Schwarzgeldzahlung zurück.

Die Austria ist seit fast zwei Jahren in zwei Lager gespalten. Hier der Verein, dort die Investorengruppe WTF um Jürgen Werner. Der Sportvorstand soll damals von der Bestellung von Zagiczek zum Finanzvorstand nicht begeistert gewesen sein und hätte einen in den Hearings besser gereihten Kandidaten bevorzugt, der sich lediglich um die Zahlen kümmern sollte. Das war beim leidenschaftlichen Fußball- und Austria-Fan Zagiczek nicht der Fall, der Mitsprache forderte, da er das Sportliche auch zu finanzieren hatte. Der vom Aufsichtsrat nicht genehmigte Kauf des Spielers El Azzouzi verbreiterte den Graben zwischen Zagiczek und Werner, der dem Finanzvorstand vorwarf, sich ins Sportliche einzumischen. Ende des Sommers kam es nach Erhöhung des Drucks auf Jürgen Werner endgültig zum Bruch und dessen Rücktritt.