Fußball live: So steht es bei Austria gegen WSG Tirol

Die Wiener Austria kämpft in der 15. Runde der Fußball-Bundesliga gegen eine euphorisierte WSG Tirol vor eigenem Publikum um den Verbleib in den Top Sechs. Nach zwei Siegen über die Nachzügler GAK und Blau-Weiß Linz ist die Austria heiß auf das Triple. Mit der WSG gastiert allerdings ein gefährlicher Gegner aus der unteren Tabellenhälfte in Favoriten. Vier Spiele in Folge hat man nicht verloren