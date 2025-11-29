Grantler und Sprücheklopfer: Die besten Sager von Ernst Happel

Vor 100 Jahren wurde er geboren , vor 33 Jahren starb der "Wödmasta". Ernst Happel feierte als Spieler und Trainer 25 Titel in vier Ländern. Sein Leben war der Fußball, an seine Sprüche erinnert man sich auch noch drei Jahrzehnte nach seinem Tod.

„Ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag.“

„Angst steht bei mir in keinem Lexikon.“

„Mir ist ein 5:4 lieber als ein 1:0.“

„Wenn ich das Wort Motivation hör‘, wird mir schlecht. Wenn wir die Kugel haben, haben s‘ die ander’n net.““

„Pech gibt’s nicht! Pech ist nur dann, wann ma sich den Fuß bricht.“

„Jeder meiner Spieler darf rauchen, aber ich will keinen dabei sehen.“