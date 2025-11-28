Erinnerungen an Trainer-Legende Ernst Happel: "Hee, du Zauberer!"

„Disziplin. Härte. Und teilweise auch Angst.“ Diese drei Schlagwörter kommen Roland Kirchler in den Sinn, wenn er an seine Zeit unter Ernst Happel zurückdenkt. Von 1987 bis 1991 war die Trainerlegende beim FC Tirol tätig, mit den Tirolern gewann Happel, der kommenden Samstag 100 geworden wäre, seine letzten Titel (2 x Meister, 1 x Cupsieger).

Kirchler war damals ein blutjunger Spieler und ihm war schon zu Ohren gekommen, welch strenges Regiment Ernst Happel auf und neben dem Trainingsplatz führt. „Wenn du bei einer Übung falsch gerannt bist, hast du dir schon was anhören können. Dann hat’s geheißen: ,Hee, du Zauberer!‘“, erinnert sich Kirchler.

Großer Spundus Und diese drei berühmten Worte kamen Happel gerade in seiner Anfangsphase beim FC Tirol häufig über die Lippen. „Als er nach Tirol gekommen ist, hatten wir alle gemischte Gefühle“, erzählt Heinz Peischl.

„Wir haben uns gefreut, dass der Klub so eine Persönlichkeit holt. Wir waren extrem neugierig, was er so macht. Aber natürlich hatten wir auch alle einen Spundus, weil er einen gewissen Ruf hatte.“

Hitzige Angelegenheit Wenn Happel die Spieler im Hochsommer zum Beispiel im hochgeschlossenen Trainingsanzug über den Platz hetzen ließ. „Natürlich haben wir uns intern darüber gewundert und Sachen hinterfragt“, erzählt Peischl. „Aber keiner hat sich öffentlich darüber beschwert.“

Auch nicht, als der FC Tirol im ersten Jahr unter Happel nicht auf Touren kam und die Startruppe rund um Hansi Müller und Bruno Pezzey das Cupfinale gegen Zweitligist Krems verlor.

Griesgrämig & wortkarg Für die Tiroler Spieler blieb Happel bis zu seinem Abschied ein Mysterium. „Manchmal hat er kommuniziert, dass man gemeint hat, man sitzt am Schoß vom Großvater. Und dann war er wieder sehr griesgrämig und wortkarg“, berichtet Heinz Peischl. „Er hat oft das gemacht, mit dem man nicht gerechnet hat.“

Brutale Sanktionen Bei Fehlverhalten und Undiszipliniertheiten war er freilich umso berechenbarer. „Dann hat es teilweise brutale Sanktionen gesetzt“, sagt Roland Kirchler. Arnold Koreimann fiel 1987 in Ungnade, weil er als Mannschaftssprecher Ernst Happel die Kunde überbrachte, das Training sei zu intensiv. Peter Hrstic kam nach der Sommerzeitumstellung zu spät zum Training und hatte fortan kein Leiberl mehr.

Suppen-Kasper Und selbst bei Kurt Garger, immerhin einer von Happels auserwählten Partnern beim Kartenspielen, kannte der Grantler nach einem kulinarischen Foul kein Pardon. „Der Kurt hat im Hotel statt der Hauptspeise zwei Suppen gegessen. Das hat der Happel mitgekriegt und ihn heimgeschickt. Ich war 18, da geht dir der Arsch auf Grundeis“, erinnert sich Kirchler.

Pressing & Viererkette Eines hat Happel mit seiner Strenge und seinen Disziplinarmaßnahmen freilich erreicht: Die Spieler haben gespurt. „Wir waren topfit und vielen körperlich überlegen“, sagt Heinz Peischl. Dazu kamen die taktischen Finessen des Kulttrainers. „Er hat Pressing und Viererkette spielen lassen. Nur hatte das damals halt noch keinen Namen. Er war sicher der Zeit voraus“, ergänzt Kirchler.

