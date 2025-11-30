Hartberg-Trainer Manfred Schmid: "Egal, ob das die Putzfrau ist"

Während Spitzenklubs Erklärungen für diverse Krisen suchen müssen, darf in Hartberg über eine ausgesprochen starke Saison gejubelt werden. Wenn man etwas findet, dann nur, dass die Oststeirer fünf Punkte in den letzten Minuten liegen ließen – sonst wären sie nicht Dritter, sondern gar Erster. In aller Bescheidenheit soll der Aufwärtstrend auch am Sonntag (14.30/live auf Sky) gegen den zuletzt etwas kriselnden Meister Sturm fortgesetzt werden. Erfolgstrainer Manfred Schmid über Gründe eines Aufstiegs.

KURIER: Gibt es ein Erfolgsgeheimnis?

Manfred Schmid: Wir sind eine verschworene Einheit. Dahinter steht ein erfahrenes Trainerteam, damit meine ich nicht nur mich, sondern auch meine Co-Trainer Christian Mayrleb und Andreas Biritz, der schon unter Adi Hütter bei Young Boys Bern war oder Tormanntrainer Andreas Dobnik. Das ist wichtig für ein junges Team. Wir haben eine klare Spielidee, die zu dieser Mannschaft einfach passt.

Wie viel Manfred Schmid steckt in der Mannschaft?

Es macht mir sehr viel Spaß, hier zu arbeiten, und das ist das Wichtigste. Und bei all der harten Arbeit möchte ich ihnen diesen Spaß auch vermitteln. Und so viel Spaß müssen sie vertragen. Die Spieler müssen aber auch das Gefühl haben, dass wer hinter ihnen steht. Und ich möchte unbedingt immer gewinnen, da ist mir wichtig, dass jeder zumindest alles dafür tut, auch wenn es klarerweise nicht immer gelingt. Die Gegebenheiten sind ja nicht die besten. Aber bei allem Spaß sind mir drei Säulen wichtig. Verantwortung, Vertrauen und Respekt. Die Wertschätzung wird großgeschrieben, Wertschätzung allen gegenüber, ob das jetzt die Putzfrau ist oder wer anderer.

Sie sprachen die Gegebenheiten an. Erst gegen Altach kehrte der TSV vergangene Woche wieder ins eigene Stadion zurück. Zuvor musste in der Südstadt gespielt werden. Eine große Belastung?

Das war nicht einfach, die Reiserei ist anstrengend und der Support freilich im eigenen Stadion größer. Es war schlimm, dass auch die Trainingsmöglichkeiten nicht gut waren. Jetzt haben wir das Stadion, aber wichtig ist, dass wir auch weiter investieren in die Infrastruktur, in Trainingsplätze oder eine Kraftkammer.