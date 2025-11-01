"Angstgegner" Hartberg- abermalige Pleite für die Wiener Austria

Der TSV Hartberg hat seine Sieglos-Serie beendet und sich mit einem Erfolg gegen die Wiener Austria aus dem „Exil“ in der Südstadt verabschiedet. Im letzten Heimspiel in Maria Enzersdorf setzten sich die eiskalten Oststeirer am Samstag vor 4.378 Zuschauern knapp mit 2:1 gegen die Veilchen durch.

Damit zog die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid nach der 12. Runde an den punktgleichen Violetten vorbei auf Tabellenplatz fünf. Die Hartberger, in der Liga zuletzt fünf Spiele ohne Dreier, rehabilitierten sich dank Tore von Dominic Vincze (13.) und Elias Havel (16.) für das bittere Aus im Cup-Achtelfinale vier Tage zuvor bei Blau-Weiß Linz im Elferschießen.

Für die im Offensivspiel oft zu unpräzise Austria gelang Philipp Wiesinger (74.) der Anschlusstreffer.