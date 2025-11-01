Austria Wien: Kommt jetzt der Punkteregen im November?

Auf dem Weg nach Hartberg können die Austrianer nach wenigen Fahrminuten schon die Ausfahrt bei der SCS nehmen, da das Auswärtsspiel gegen die Steirer in der Südstadt ausgetragen wird. Man hofft daher auf die Unterstützung der Fans. Trainer Stephan Helm: „Mein Eindruck ist, dass die Chemie zwischen Fans und Mannschaft im Laufe der Saison wieder gewachsen ist. Es ist immer ein Vorteil, wenn die Mannschaft spürt, dass die Fans hinter ihnen stehen.“

Letztes Wochenende musste die Austria eine 0:3-Heimniederlage gegen Salzburg einstecken, die Leistung aber war so ansprechend, dass die Fans dennoch nicht pfiffen: „Wichtig ist, dass wir uns das Spiel nicht schönreden, wir haben 0:3 verloren, aber jeder hat gesehen, dass das Ergebnis nicht zur Leistung gepasst hat“, so Helm. Wiener Austria hat im November Chancen zu punkten Die Austria muss daher eifrig punkten, um Versäumtes nachzuholen. Der November bietet dazu ausreichend Gelegenheiten, nach Hartberg empfängt man den GAK, gastiert bei Blau-Weiß Linz und spielt vor eigenem Publikum gegen die WSG Tirol. Gegner, gegen die man voll punkten kann.

Die November-Matches der Austria Gegen diese Vereine spielt die FK Austria Wien im November 2025: Samstag, 1.11.2025 um 17:00 Uhr: TSV Egger Glas Hartberg

Samstag, 8.11.2025 um 17:00 Uhr: Grazer AK 1902

Samstag, 22.11.2025 um 17:00 Uhr: FC Blau Weiß Linz

Samstag, 29.11.2025 um 17:00 Uhr: WSG Tirol