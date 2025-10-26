Schwarze Wiener Serie: Salzburg gewinnt souverän gegen die Austria

Joschi Walter hätte keine Freude gehabt mit seiner Austria. Er galt als der einflussreichste österreichische Klubfunktionär im letzten Fußball-Jahrhundert. Selbst Herbert Prohaska stand vor ihm habt acht, wenn ihn Walter zum Rapport befahl. Morgen wäre der einstige „Mister Austria“ 100 Jahre alt geworden. In Erinnerung an den Visionär lud die Austria zum Spiel gegen Salzburg Walters Sohn und Tochter als Ehrengäste in die Generali-Arena ein.

Ganz in Schwarz

Was sie zunächst sahen, war eine Austria in ungewohnter Spielkleidung – ganz in Schwarz. Eine Special Edition zu Ehren der Stadt Wien mit allen 23 Bezirken darauf. Glück brachten die Dressen den Hausherren zunächst jedoch keines. Nach dem obligatorischen Abtasten kamen die Gäste in die Nähe des gegnerischen Strafraums. Der Klärungsversuch von Radonjic wurde zum Assist für Kitano, der zum 1:0 einschoss (8.).