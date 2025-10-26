Austria Wien: Wird ein prominenter Deutscher der neue Sportvorstand?

Am 27. August bebte am Verteilerkreis die Erde, als Jürgen Werner seinen Rücktritt als Sportvorstand der Wiener Austria verkündete. Damit war zumindest vorübergehend ein interner Machtkampf beendet. Seitdem klafft aber eine Lücke im sportlichen Bereich, ein Vakuum, das sich schön langsam füllen wird. Aber auch mit den richtigen Personen? Jürgen Werner besitzt laut Vertrag ein Vorschlagsrecht für seinen Nachfolger. Die Austria kann im Aufsichtsrat ein Mal ein Veto einlegen, müsste Werners zweiten Kandidaten aber akzeptieren. KURIER-Informationen zufolge hat Werner schon den ersten Kandidaten vorgeschlagen, der auch in der Generali Arena vorstellig wurde.

Dabei handelt es sich um einen bekannten Namen: Jörg Schmadtke. Der frühere Torhüter, der unter anderem bei Freiburg mit Michael Wagner in einem Team spielte, blickt auf eine mittlerweile lange Karriere als Sportdirektor zurück. Unter anderem bei Hannover, Wolfsburg, Liverpool und dem 1. FC Köln, mit dem damaligen österreichischen Trainer-Duo Peter Stöger und Manfred Schmid. Gemeinsam schafften sie den Aufstieg in die Bundesliga.