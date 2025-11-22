Hartberg siegt im neuen Zuhause, WAC verliert auch mit neuem Coach
Passend zur Eröffnung des ausgebauten und renovierten Hartberger Stadions jubelten die Hausherren über den ersten Treffer. Nach einem Bajic-Foul verwertete Havel mit seinem bereits achten Tor den Elfmeter zum 1:0 (22.).
Ried hatte durch Bajic und Havenaar große Chancen, aber nach der Pause war wieder Hartbergs Spezialdisziplin zu sehen: Der perfekte Konter. Eingesetzt von Havel vollendete Fridrikas zum 2:0 (56.).
Havel vergab nach einem Sprint noch, doch ein 3:0 wäre auch zu hoch gewesen gegen die im Abschluss unglücklichen Rieder.
Hartberg hat wieder ein echtes Zuhause und ist auf dem Weg in die Meistergruppe.
Atalan setzt auf U-21-Teamstürmer
In Altach war die auffälligste Änderung bei der Premiere von WAC-Coach Atalan der Generationswechsel in der Spitze: Statt Goalgetter Pink, 34, begann U-21-Teamtorschütze Kojzek, 19.
Die Wolfsberger waren auch mehr in der Offensive, gefährlicher wurde Altach. Das vermeintliche 1:0 wurde wegen Foulspiel aberkannt.
Das tatsächliche 1:0 fiel nach einem Foul: Greil erkannte eine von WAC-Goalie Polster schlecht postierte Mauer und bugsierte den Ball daran vorbei ins kurze Eck (30.).
Altach musste nach einem kursierenden Magen-Darm-Virus Abwehrchef Zech vorgeben, hielt aber auch nach der Pause gegen anstürmende Kärntner sehr lange die Null. Einen schönen Angriff vollendete Greil mit dem bereits sechsten Tor – 2:0 (70.).
Einen VAR-Elfmeter verwertete Fetahu noch zum 3:0 (84.).
Den WAC-Ehrentreffer erzielte Sulzner - 3:1 (94.).
