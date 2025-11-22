Fußball

Hartberg siegt im neuen Zuhause, WAC verliert auch mit neuem Coach

Jubel in Hartberg
Im ausgebauten Stadion gewinnt Hartberg gegen Ried und ist auf dem Weg in die Meistergruppe. Der WAC verliert mit dem neuen Trainer Atalan in Altach klar.
22.11.25, 19:03
Passend zur Eröffnung des ausgebauten und renovierten Hartberger Stadions jubelten die Hausherren über den ersten Treffer. Nach einem Bajic-Foul verwertete Havel mit seinem bereits achten Tor den Elfmeter zum 1:0 (22.).

Ried hatte durch Bajic und Havenaar große Chancen, aber nach der Pause war wieder Hartbergs Spezialdisziplin zu sehen: Der perfekte Konter. Eingesetzt von Havel vollendete Fridrikas zum 2:0 (56.).

Havel vergab nach einem Sprint noch, doch ein 3:0 wäre auch zu hoch gewesen gegen die im Abschluss unglücklichen Rieder.

Hartberg hat wieder ein echtes Zuhause und ist auf dem Weg in die Meistergruppe. 

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA / 14. RUNDE: TSV EGGER GLAS HARTBERG - SV OBERBANK RIED

Atalan setzt auf U-21-Teamstürmer

In Altach war die auffälligste Änderung bei der Premiere von WAC-Coach Atalan der Generationswechsel in der Spitze: Statt Goalgetter Pink, 34, begann U-21-Teamtorschütze Kojzek, 19.

Die Wolfsberger waren auch mehr in der Offensive, gefährlicher wurde Altach. Das vermeintliche 1:0 wurde wegen Foulspiel aberkannt.

Das tatsächliche 1:0 fiel nach einem Foul: Greil erkannte eine von WAC-Goalie Polster schlecht postierte Mauer und bugsierte den Ball daran vorbei ins kurze Eck (30.).

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/ 14. RUNDE: SCR ALTACH - RZ PELLETS WAC

Altach musste nach einem kursierenden Magen-Darm-Virus Abwehrchef Zech vorgeben, hielt aber auch nach der Pause gegen anstürmende Kärntner sehr lange die Null. Einen schönen Angriff vollendete Greil mit dem bereits sechsten Tor – 2:0 (70.).

Einen VAR-Elfmeter verwertete Fetahu noch zum 3:0 (84.).

Den WAC-Ehrentreffer erzielte Sulzner - 3:1 (94.). 

kurier.at, AHu 

