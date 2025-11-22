Hartberg siegt im neuen Zuhause, WAC verliert auch mit neuem Coach

Passend zur Eröffnung des ausgebauten und renovierten Hartberger Stadions jubelten die Hausherren über den ersten Treffer. Nach einem Bajic-Foul verwertete Havel mit seinem bereits achten Tor den Elfmeter zum 1:0 (22.). Ried hatte durch Bajic und Havenaar große Chancen, aber nach der Pause war wieder Hartbergs Spezialdisziplin zu sehen: Der perfekte Konter. Eingesetzt von Havel vollendete Fridrikas zum 2:0 (56.).

Havel vergab nach einem Sprint noch, doch ein 3:0 wäre auch zu hoch gewesen gegen die im Abschluss unglücklichen Rieder. Hartberg hat wieder ein echtes Zuhause und ist auf dem Weg in die Meistergruppe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU

Atalan setzt auf U-21-Teamstürmer In Altach war die auffälligste Änderung bei der Premiere von WAC-Coach Atalan der Generationswechsel in der Spitze: Statt Goalgetter Pink, 34, begann U-21-Teamtorschütze Kojzek, 19. Die Wolfsberger waren auch mehr in der Offensive, gefährlicher wurde Altach. Das vermeintliche 1:0 wurde wegen Foulspiel aberkannt. Das tatsächliche 1:0 fiel nach einem Foul: Greil erkannte eine von WAC-Goalie Polster schlecht postierte Mauer und bugsierte den Ball daran vorbei ins kurze Eck (30.).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/PETER RINDERER