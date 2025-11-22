Bundesliga: Effiziente Austrianer besiegen Blau-Weiß Linz mit 3:2

Sportdirektoren (siehe Interview mit Michael Wagner) schießen keine Tore. Dieser wichtigste Job im Fußball oblag auch bei Blau-Weiß Linz gegen die Austria den Menschen mit den Fußballschuhen auf dem Rasen. Das Toreschießen erledigte Manprit Sarkaria nach 13 Minuten für die Austria. Der 29-Jährige kam nach einem Corner am Strafraumeck zur Kugel und schnürte den Ball mit Effet ins lange Eck. So schön der Schuss war, unhaltbar für Blau-Weiß-Tormann Viktor Baier schien er nicht gewesen zu sein.

Aber auch die Linzer können schöne Tore schießen. Goiginger lief alleine auf das Tor der Wiener zu, Sahin-Radlinger konnte gerade noch mit dem Fuß abwehren, doch Simon Seidl lupfte den Ball gefühlvoll mit dem ersten Kontakt ins Netz (20.). Der Ausgleich mit der dritten Großchance der Linzer war zu diesem Zeitpunkt verdient, denn die Defensive der Austria war löchrig. Doch die Wiener gingen mit einer Führung in die Pause. Nach einem Foul an Kapitän Fischer verwertete Eggestein den Elfmeter sicher (45.+2.).