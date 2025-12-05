Suche nach dem Sportchef: Wird das Salzburgs neuer starker Mann?

Seit Rouven Schröder Salzburg Mitte Oktober Richtung Gladbach verlassen hat, ist der Klub auf der Suche nach einem neuen Sportchef. Man wollte sich Zeit lassen, nichts überstürzen. Doch ewig ist nicht Zeit. Die Suche ist längst Chefsache, Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff und Jürgen Klopp als Fußball-Chef im Konzern haben übernommen. Deutscher statt Österreicher Schicker (Hoffenheim) sagte ab, der Flirt mit Katzer (Rapid) ist vorbei. Jetzt kann es schnell gehen. Die Verhandlungen mit dem favorisierten Kandidaten sollen weit fortgeschritten sein.

Es handelt sich laut KURIER-Informationen dabei um Marcus Mann. Der Deutsche ist seit 2021 Sportchef in Hannover, sein Vertrag dort läuft bis 2029. Zuvor war der 41-Jährige Leiter vom Hoffenheimer Nachwuchs.

Mann hat erst vor wenigen Tagen Wolfsburg abgesagt. Weil er bei Lokalrivale Hannover, das in der zweiten Liga auf Aufstiegskurs ist, noch etwas vorhabe – so wurde in Deutschland spekuliert. Bosse verhandeln Ablöse Fakt ist aber, dass Hannover-Boss Martin Kind ein gutes Verhältnis zu Red Bull pflegt. Da Mann sich einen Wechsel vorstellen kann, verhandelt Kind mit den Red-Bull-Bossen Details wie die fällige Ablöse. Auf den neuen Mann wartet in Salzburg jedenfalls viel Arbeit. Auch die Zukunft von Trainer Thomas Letsch ist mehr als ungewiss. Böse Zungen behaupten, Letsch wäre nur noch im Amt, weil ihn aktuell keiner rauswerfen kann.

Schiri-Ärger, Teil 2 Am Samstag gegen Blau-Weiß sitzt der Deutsche jedenfalls auf der Bank. Eine „heikle Aufgabe“ erwartet Letsch in Linz. Zuletzt war der Coach sauer auf die Unparteiischen, die beim 1:1 in Altach einen Elfmeter nicht gaben (und später ihren Fehler eingestanden).