WM-Auslosung im Liveticker: Welche Gegner warten auf Österreich?

Erstmals seit 1998 hat sich Österreich wieder für eine WM qualifiziert. Heute (18 Uhr) findet die Auslosung statt. Der KURIER berichtet live.
Von Patrick Resch
05.12.25, 13:00
WM-Auslosung live: Österreich bekommt Gegner zugelost

  • |Patrick Resch

    Alles was Sie über die WM-Auslosung wissen müssen

    Erstmals seit 1998 hat sich Österreich wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert. Am heutigen Freitag (18 Uhr) findet die Auslosung statt. Der KURIER berichtet live.

    Alles, was Sie im Vorfeld über die Auslosung wissen müssen, lesen Sie hier:

    WM 2026: Alles was Sie über die heutige Auslosung wissen müssen

