Europa League: Salzburg zu Gast in der himmelblauen Hölle

„Wir wissen, was auf uns zukommt. Mehr als 60.000 in dem Stadion, das wird sicher außergewöhnlich.“ Salzburg-Trainer Marco Rose weiß, was seine Mannschaft am Donnerstag (21.05 Uhr, live Puls4, Sky Sport Austria) im Hinspiel des Semifinales der Europa League bei Olympique Marseille erwartet.

Die Stimmung im Stade Vélodrome ist ohrenbetäubend – besonders dann, wenn das Stadion voll ist. Am Sonntagabend gaben die Franzosen bekannt, dass alle Eintrittskarten vergriffen sind. Die Arena fasst 67.394 Besucher. Wie viele genau im Stadion sein werden, ist von den Sicherheitszonen und vom Fan-Aufgebot der Salzburger abhängig.