Europa League: Salzburg stößt in neue Sphären vor

Auch Brendan Rodgers ( Celtic Glasgow) und Rini Coolen ( Rosenborg Trondheim) hatten die Salzburger in diese Sphären gehoben, nachdem sie zuletzt mit ihren Teams in den Europa-League-Spielen gegen Österreichs Meister noch chancenloser als die Leipziger waren.

„Ich finde, dass es schwierig ist, das so zu kategorisieren“, meinte Salzburg-Trainer Marco Rose zur Einschätzung seiner Berufskollegen. Aber auch der Deutsche weiß natürlich, wozu seine Mannschaft imstande ist: „Ich glaube, wenn wir so spielen, wie wir es momentan tun, dann haben wir die Möglichkeit, sehr viele Mannschaften auch in Europa zu schlagen. Das ist ein Fakt.“

Ralf Rangnick traut den Salzburgern ein ähnliches Husarenstück zu wie in der vergangenen Saison, als erst im Semifinale gegen Marseille Endstation war – und sogar noch mehr. „Ich wüsste keine Mannschaft, gegen die Salzburg chancenlos wäre“, erklärte der Deutsche.

Den ersten Schritt haben die Salzburger gemacht. Der Aufstieg in das Sechzehntelfinale und nebenbei auch der Gruppensieg wurden fixiert – schon vor dem letzten Spiel am 13. Dezember bei Celtic. In Glasgow könnte Historisches gelingen: Zum dritten Mal nach 2009 und 2013 könnte eine Europa-League-Gruppenphase ohne Punkteverlust beendet werden. Das hat kein anderer Klub so oft hingekriegt.