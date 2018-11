Nach dem 0:1 in Salzburg: Rangnick ätzt über die Bundesliga

Die Salzburger könnten sich viel besser auf Europa-League-Spiele vorbereiten als seine Mannschaft. "Wir hatten in Wolfsburg ein schweres Bundesligaspiel, gleichzeitig gewinnt Salzburg beim vor dem Spieltag Tabellendritten oder -vierten Hartberg mit 4:0 und hätte auch 8:0 gewinnen können. Das ist schon noch einmal ein Unterschied." (Anmerkung der Redaktion: Aufsteiger Hartberg war vor dem Spiel gegen Salzburg am vergangenen Samstag Tabellenfünfter).

Überhaupt seien die anderen so genannten Spitzenmannschaften in Österreich in den letzten Jahren schwächer geworden. "Bei allem Respekt vor den Gegnern: Schauen Sie sich einmal die österreichische Tabelle gerade an, wo die großen Klubs wie Austria, Rapid und Sturm Graz stehen. Das sagt ja alles aus. Damit will ich die Leistung von Salzburg nicht schmälern, aber die können eben am Wochenende egal mit welcher Aufstellung, egal ob da einer einmal 20 Prozent weniger oder mehr bringt, immer noch nicht verlieren. Das ist in der deutschen Bundesliga nicht der Fall."