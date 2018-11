Red Bull Salzburg fixiert EL-Aufstieg mit Sieg im Stallduell

„Auf Wiedersehen“ hallte es am Donnerstagabend um 20.46 Uhr aus Tausenden Kehlen in der Red-Bull-Arena: Die Salzburger besiegten den ungeliebten ehemaligen Schwesternklub aus Leipzig auch im zweiten Gruppenspiel. Auf das verdiente 3:2 in Deutschland folgte gestern ein ebenso verdientes 1:0 vor 29.520 Zuschauern im EM-Stadion.

Während die Salzburger aus eigener Kraft den Aufstieg in das Sechzehntelfinale fixieren konnten, müssen die Leipziger nun um den aufstieg bangen. Denn im Parallelspiel in Trondheim siegte Celtic Glasgow bei Rosenborg 1:0 und hat nun drei Punkte Vorsprung auf die Deutschen, die nun auf Hilfe des österreichischen Meisters angewiesen sind. Nur wenn Salzburg am 13. Dezember in Glasgow gewinnt, kann Leipzig noch aufsteigen.