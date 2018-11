Sieg nach Rückstand: Rapid triumphiert über Spartak Moskau

In die andere Richtung ist es bei Rapid gelaufen: Zu den vier fehlenden Stammspielern gesellte sich der nach dem Anflug erkrankte Mario Sonnleitner. Stefan Schwab und Philipp Schobesberger wurden mit Blick auf die Sonntagspartie in Innsbruck für 64 Minuten auf der Bank platziert. Wie beim 2:0 agierten Mert Müldür und Marvin Potzmann als Außenverteidiger. Denn Boli Bolingoli rückte um eine Position nach vorne. Aufgrund der Ausfälle durften auch die gegen den LASK enttäuschenden Mateo Barac und Deni Alar in die Startelf.

Der erblondete Jungpapa Christoph Knasmüllner gab den ersten Schuss ab (8.), Bolingoli den zweiten (18.) – jeweils drüber. Bei Spartak saß hingegen der zweite Versuch. Blitzschnell wurde am herausgerückten Max Hofmann, bei dessen ersten Einsatz unter Didi Kühbauer, vorbei kombiniert. Barac hob das Abseits auf und Ze Luis traf durch die Beine von Richard Strebinger (20.).