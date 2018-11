EL: Rapids Hoffnung lebt nach Nullnummer gegen Villarreal

An eine Europacup-Schlacht von 1968 wurde vor der Partie erinnert: Rapid hatte vor 50 Jahren Real Madrid ausgeschalten, das KURIER-Cover von damals schaffte es vergrößert (und natürlich dezent abgeändert) als Transparent in den Fanblock.

2018 ist der beherzte Auftritt gegen Villarreal bereits als Erfolg zu werten: Ein 0:0 der besseren Sorte lässt in Runde fünf in Moskau alle Chancen auf den Aufstieg.

Wie in Villarreal hatte Rapid zu Beginn eine Möglichkeit. Andrei Ivan zog nach innen, schoss aber zu schwach (11.). Der Rumäne am linken Flügel war einer von drei Neuen im Vergleich zum Debakel in Spanien. Dass Mateo Barac und Boli Bolingoli nach der Slapstick-Vorstellung beim 0:5 draußen blieben, erschien logisch. Die größte Änderung war das System mit der Rückkehr zum gewohnten 4-2-3-1.