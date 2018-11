EL: Ein Kantersieg reicht Salzburg nicht zum Aufstieg

Vier Spiele, vier Siege, 14:5-Tore: Salzburg dominiert die Gruppe B der Europa League nach Belieben – und ist trotzdem noch nicht aufgestiegen. Da Celtic Glasgow im Parallelspiel gegen RB Leipzig mit 2:1 gewann, könnte es für Österreichs Meister mit zwei Niederlagen in den letzten beiden Gruppenspielen gegen Leipzig und in Glasgow noch einmal eng werden.

Trainer Rose überraschte mit zwei Personalien. Der in der Bundesliga zuletzt gesperrte Verteidiger Pongracic bekam auch in der Europa League eine Nachdenkpause. Statt des Kroaten begann wie am Sonntag in der Bundesliga gegen Mattersburg der Franzose Onguéné.

Neben Pongracic nahm auch Wolf auf der Ersatzbank Platz. Der Steirer war gegen die Burgenländer noch der beste Salzburger gewesen. Ihn ersetzte im offensiven Mittelfeld Minamino.