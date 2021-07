ManUniteds "nächste Horror-Show"

Nach der peinlichen Europa-League-Niederlage beim FC Midtjylland fühlt sich Manchester Uniteds umstrittener Trainer Louis van Gaal vom Pech verfolgt. "Das ist Murphys Gesetz. Alles, was schiefgehen kann, geht auch schief", klagte der Niederländer nach dem 1:2 am Donnerstagabend. Die Dänen hingegen konnten ihr Glück kaum fassen. "Ein Traum ist wahr geworden", meinte Siegtorschütze Paul Onuachu.

Der erst vor 17 Jahren gegründete Verein feierte seinen größten internationalen Erfolg, der für den Austro-Kroaten Martin Pusic eingewechselte Onuachu machte die couragierte Vorstellung der Außenseiter in der 77. Minute perfekt. "Es war, als bliebe die Zeit stehen, als der Ball reinging", schwärmte Onuachu. Und er fügte mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Donnerstag in einem der ehrwürdigsten Fußball-Stadien Europas hinzu: "Jetzt müssen wir den Moment genießen, bevor wir an Old Trafford denken."