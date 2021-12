Europa League live: So steht es bei Sturm Graz gegen AS Monaco

Für Sturm Graz geht es am Donnerstag (18.45 Uhr/live Sky) um einen ehrenvollen Abschied aus dem Europacup. Das Aus der Grazer steht schon vor dem abschließenden Europa-League-Heimspiel gegen AS Monaco fest. Die Monegassen sind als Gruppensieger fix im Achtelfinale und dürften in Graz einigen Reservisten die Chance bieten. Beim 0:1 im September im Fürstentum war Sturm chancenloser, als es das Ergebnis vermuten lassen würde.